تمويل شخصي يبدأ من 5000 الآف ريال بدون تحصيل فوائد للسعودي والوافد من الأهلي التجاري والصرف فوري

قروض بدون تحصيل فوائد من البنك الأهلي التجاري هي أحد أهم القروض التي يقبل الكثير من المواطنين للحصول عليها، حيث تتصدر تمويلات البنك الأهلي المقدمة في التمويلات الأكثر طلباً مقارنة مع جميع البنوك داخل المملكة العربية السعودية من خلال حرصه الدائم علي جذب الكثير من العملاء الجدد، وحرصه الزائد علي تقديم خدمات مصرفية جديدة يبحث عنها الكثير من المواطنين أو الوافدين أيضاً داخل المملكة العربية السعودية، ويتقمص البنك الأهلي التجاري دور قوي في تقديم التمويلات الشخصية التي أصبح يتنافس عليها الكثير من بنوك المملكة من حيث مبالغ التمويل وفترة سداد التمويل وسهولة الحصول علي التمويل، ويتم البحث عن قروض بدون فوائد بين عدد كبير من الأفراد الراغبين في الحصول علي تمويل سريع وبدون هامش ربح وهو ما يوفره البنك الأهلي التجاري بجميع فروعه.

ويقدم البنك الأهلي التجاري تمويلات شخصية متعددة ومختلفة الشروط والمميزات حتي تتناسب مع جميع العملاء الراغبين في الحصول علي مبلغ مالي علي سبيل التمويل لفترة زمنية محددة، مع توفير كامل السيولة النقدية التي تناسب جميع الفئات العاملة بالمملكة بالقطاعات المختلفة دون تحديد قطاع محدد لصرف التمويل الشخصي، ومن أهم هذه التمويلات التمويل الشخصي قصير الأجل المحدد لفترة 6 شهور أو عام فقط بدون أرباح، مع تقسيط كافة المبالغ المالية التي يم الحصول عليها من خلال نظام جدولي يناسب الجميع، واليكم تفاصيل الحصول علي قروض بدون تحصيل فوائد من البنك الأهلي التجاري للمواطن والمقيم.

تفاصيل التمويل قصير الأجل وما يتميز به التمويل من البنك الأهلي التجاري

يوافق البنك الأهلي عل صرف التمويل فور تقديم طلب التمويل، بالإضافة إلى أن التمويل يتم لفترات زمنية وهي 6 شهور أو عام حسب رغبة العميل.

أقل تمويل يمكن الحصول عليه لأي عميل هو 5000 ريال سعودي دون أقل من ذلك، بالإضافة إلى أن أي مبلغ تمويل يتم صرفه يكون بشروط الشريعة الإسلامية لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين داخل المملكة.

هامش الربح هو 0% للتمويلات التي تصرف لمدة 6 شهور، وهامش ربح ضعيف لمدة عام، يتم صرف أي مبلغ تمويل سواء أفراد سعوديين أو أفراد وافدين إلى المملكة.

الدخل الذي يحصل عليه العميل السعودي يجب ألا يقل عن ثلاثة الآف ريال سعودي.

الدخل الشهري الذي يحصل عليه العميل الذي لا يحمل الجنسية السعودية هو أربعة ألاف ريال سعودي.

الأفراد السعوديين الذين يعملون في أي قطاع الحكومي يجب أن يكون مر شهر علي الأقل في هذا العمل.

الأفراد السعوديين وغير السعوديين الذين يعملون في أي قطاع خاص يجب أن يكون مر عام علي الأقل في هذا العمل.

السن الخاص بالعملاء السعوديين يجب أن يكون من 18 سنة حتي 60 سنة فقط.

السن الخاص بالعملاء الغير سعوديين يجب أن يكون من 22 سنة حتي 60 سنة فقط.

شروط سهلة من أجل الحصول علي التمويل قصير الأجل من البنك الأهلي التجاريتقديم طلب إلكتروني للحصول علي التمويل لجميع العملاء من البنك الأهلي التجاري

يتقدم كل شخص يرغب في الحصول علي قرض إسلامي من البنك الأهلي التجاري بالشروط والمميزات السابقة من خلال موقع البنك الأهلي التجاري عبر هذا الموقع: الأهلي.

ويبدأ كل عميل في طلب التمويل وتحديد قيمة التمويل الشخصي الذي يرغب في الحصول عليه، وذلك من خلال تسجيل بيانات نموذج التمويل الذي يبدأ بتسجيل الاسم الشخصي وتحديد الجنسية الخاصة بكل عميل سواء كان سعودي أو وافد، وكتابة مبالغ الالتزامات الشهرية التي يقوم العميل بسدادها شهرياً إن تواجد، والضغط علي تسجيل الطلب.