تمويل وطني المرن عبر الراجحي بمبلغ 2 مليون ريال المزايا وطريقة التقديم

هل تحتاج إلى تمويل ميسر يبلغ 2 مليون ريال؟ هل تريد حل لمشاكلك المالية؟، يوفر لكم بنك الراجحي تمويل وطني المرن الراجحي بمزايا عديدة، ودعم مالي يصل إلى أكثر من 2 مليون ريال سعودي بحد أعلى، ويتمتع بالعديد من الخصائص والمزايا السهلة والميسرة على العملاء والذين اقتربوا من سن التقاعد والذين لم يبقى لهم سوى 5 سنوات للخروج إلى التقاعد، قام بنك الراجحي مؤخرا بتوفير التمويل الشخصي الجديد وهو تمويل وطني المرن من بنك الراجحي ويأتي برواتب سهلة وميسرة ويبلغ 8000 ريال سعودي، حيث يكون هذا الراتب بالنسبة لأي شخص شارف على التقاعد مبلغ مناسب جدا، كما أنه يوفر العديد من المزايا والتي سنتعرف عليها لاحقا متضمنة رابط التقديم إلكترونيا.

تمويل وطني المرن الراجحي

بإمكان الموشكين على التقاعد طلب تمويل شخصي مرن يحوي حلول تمويلية ميسرة، قد تصل إلى خمسة أعوام ليستطيع بذلك المستفيد تلبية جملة من الإحتياجات الخاصة به لمساعدته في سن التقاعد لإكمال حياته المعيشية، وهناك عدة طرق يستطيع عبرها المواطن السعودي طلب هذا التمويل، ويكون أم عبر موقع بنك الراجحي الالكتروني أو من خلال أحد المراكز التابعة لمصرف الراجحي.

يتميز بالعديد من الخصائص منتج وطني المرن ويبلغ عددها 6 مزايا مقسمة على النحو التالي:

هذا التمويل يتوافق مع الأحكام الشرعية والشريعة الإسلامية

يحق للمتقاعد يصل التمويل إلى 60 شهرا ودفع أقساط التمويل لاحقا

تتم الموافقة الفورية على مبلغ التمويل وبالتالي يتم صرف التمويل مباشرة

يكون هناك إجراءات ميسرة من أجل إعادة الجدولة بعد سن التقاعد

فترة السماح بتحويل معاش المتقاعد إلى مصرف الراجحي

الحد الأدنى للمعاش يصل إلى 8.000 ريال والحد الأقصى لـ قرض وطني المرن هو مليونين ريال سعودي.

ما هي خصائص تمويل وطني المرن مصرف الراجحي

نعبر أولا إلى رابط بنك الراجحي الالكتروني

نحدد الاسم ونقوم بتحديد الجنسية من خلال الحقل الثاني

الحقل الثالث مخصص لتحديد الجنس إناث أو ذكور

في الخطوة التالية نضع العمر المحدد

الخطوة التي تليها نموذج الرقم الوطني أو رقم الإقامة

نحدد ما إذا كان لدينا حساب جاري في مصرف الراجحي

نكمل الخطوات التالية عبر السطور القادمة.

كيف أقوم بتقديم طلب الاستحواذ على قرض وطني المرن بنك الراجحي

بعد انتهاء مجمل الخطوات التي ذكرناها سابقا نضع الآن الراتب المحول إلى الراجحي

ننتقل إلى حساب الراجحي إذا كان لدينا نضع نعم وإن لم يكن لدينا نضع لا

نكتب المعاش الإجمالي شهريا والتي تتحصل عليه من وظيفتك مع خصم جميع الالتزامات المالية التي تدفعها

الآن نضغط على أيقونة نوع القطاع ونختار القطاع إن كان عام أو خاص أو غيره

نختر منتج من أحد المنتجات المكتوبة نضغط على خيار على “وشك التقاعد المالية”

نكمل الخطوات الأخيرة فيما يخص معلومات الاتصال في الفقرة التالية.

كيفية طلب منتج وطني المرن ووضع معلومات المستفيد

بعد إتمام خطوات وكتابة معلومات العميل المالية نضع الآن معلومات الاتصال منها رقم الهاتف

حقل يتم طلب بريد إلكتروني فعال ندرجه

نختار المنطقة من خلال حقل المنطقة

الآن نضغط على أفضل وقت من أجل التواصل ونختار الوقت المناسب والذي نريد التواصل مع مصرف الراجحي من أجل معاملة تمويل الوطني المرن والذي يقدمه المصرف الراجحي السعودي.

معلومات الاتصال للحصول على قرض شخصي تمويل وطني المرن