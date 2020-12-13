الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مخاطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أميركا اللاتينية جراء تداعيات انتشار وباء كورونا والكوارث الطبيعية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير البرنامج في أميركا اللاتينية والكاريبي ميغيل باريتو قوله: إن "التحقيقات التي نجريها في الدول التي نتواجد فيها تظهر أن 3.5 ملايين شخص كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أما اليوم فلدينا أكثر من 17 مليوناً".
وأضاف: إن "الوضع خطر بوجود 14 مليوناً ليس لديهم طعام".. معتبراً أنه "إذا لم يتم التوصل إلى أمن غذائي مناسب فسيحصل مزيد من الإجرام والهجرة والعنف والانتفاضات الاجتماعية".
وأشار إلى أن الدول الأكثر تأثراً لجهة انعدام الأمن الغذائي الشديد في السنوات الأخيرة هي البيرو وكولومبيا بينما أكثر الدول تأثراً بسوء تغذية مزمنة هي غواتيمالا تليها هاييتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.