الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي

الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائيحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مخاطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أميركا اللاتينية جراء تداعيات انتشار وباء كورونا والكوارث الطبيعية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير البرنامج في أميركا اللاتينية والكاريبي ميغيل باريتو قوله: إن "التحقيقات التي نجريها في الدول التي نتواجد فيها تظهر أن 3.5 ملايين شخص كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أما اليوم فلدينا أكثر من 17 مليوناً".

وأضاف: إن "الوضع خطر بوجود 14 مليوناً ليس لديهم طعام".. معتبراً أنه "إذا لم يتم التوصل إلى أمن غذائي مناسب فسيحصل مزيد من الإجرام والهجرة والعنف والانتفاضات الاجتماعية".

وأشار إلى أن الدول الأكثر تأثراً لجهة انعدام الأمن الغذائي الشديد في السنوات الأخيرة هي البيرو وكولومبيا بينما أكثر الدول تأثراً بسوء تغذية مزمنة هي غواتيمالا تليها هاييتي.