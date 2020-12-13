أخبار اليمن : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72.1 مليوناً

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 72.1 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين تجاوزت 72 مليونا و110 آلاف إصابة، تعافى منهم أكثر من 50 مليونا و492 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس نحو مليون و612 ألف وفاة.

وبحسب وسائل الإعلام تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات فقد سجلت دول العالم السبت، تراجعا محدودا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 638 ألف و112 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,397 حالة وفاة.

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (305,082 وفاة)، والبرازيل (181,143 وفاة)، والهند (143,055 وفاة)، والمكسيك (113,704 وفيات)، وإيطاليا (64,036 وفاة).

فيما اعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (16,549,366 إصابة)، والهند (9,857,380 إصابة)، والبرازيل (6,880,595 إصابة)، وروسيا (2,625,848 إصابة)، وفرنسا (2,365,319 إصابة).