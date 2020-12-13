سينوفارم تؤكد قدرة لقاح كورونا الصينى على خلق أجسام مضادة بنسبة 97%

جدة - نرمين السيد - أثبت لقاح كورونا الصينى، الذى صنعته شركة سينوفاك بيوتك العالمية"، فاعلية وقدرة على خلق أجسام مضادة بنسبة 97% لدى من تم إعطاؤهم اللقاح فى المرحلة النهائية من تجربته فى إندونيسيا، حسبما أعلن متحدث شركة "سينوفارم"، اليوم الأحد.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، جاء إعلان متحدث سينوفارم بعد تصريحات لـ PT Bio Farma، شريك سينوفاك الإندونيسى، الذى قال إن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 97% فى التجارب السريرية المبكرة هناك، موضحا، إن معدل الفعالية النهائى لن ينتهى إلا فى يناير، بعد اعلان نتائج المرحلة الثالثة.

وقال المتحدث الرسمى، إن سينوفارم وشركاؤها لا يزالون فى خضم تحليل البيانات من تجربتها الأكبر فى المرحلة الثالثة فى البرازيل، حيث يتوقعون الحصول على مؤشر على مدى فاعلية اللقاح.

وأوضحت "بلومبرج"، أنه تم بالفعل إعطاء جرعات لمئات الآلاف من الأشخاص محليًا فى إطار برنامج الاستخدام الطارئ للصين.

وأشارت إلى أنه لا يزال منظمو الأدوية، ومنظمة الصحة العالمية، يعتبرون اللقاح يمكن استخدامه على نطاق واسع إذا كان بإمكانه حماية 50% على الأقل من الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت شركة فايزر أعلنت، الشهر الماضى، أن اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع BioNTech SE لديه معدل حماية يزيد عن 90% شوهد هذا المستوى العالى من الفعالية أيضًا فى لقاح شركة مودرنا Moderna ، التى تستخدم تقنية mRNA مماثلة، أظهر تحليل مبكر أن لقاح استرازينيكا AstraZeneca Plc ، وهو ناقل فيروسى تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، حيث حقق حماية ما معدله 70% من المشاركين المصابين بالمرض.

ويعتمد لقاح سينوفاك Sinovac على نسخة غير نشطة من فيروس كورونا الجديد، لتعليم أجهزة المناعة البشرية التعرف على الفيروس الحقيقى وتدميره، إنها طريقة تستخدم على نطاق واسع فى اللقاحات ضد العديد من الأمراض الأخرى مثل التهاب الكبد، والإنفلونزا، وشلل الأطفال.