الرئيس الروسي يعرب عن استيائه من تراجع دخول المواطنين وارتفاع الأسعار

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استيائه أمام وزراء الحكومة الروسية من تراجع دخول السكان، وتزايد البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ما يحصل في هذه المجالات "ليس مزحة".

وقال بوتين - في تصريحات اليوم /الأحد/، نقلتها وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية -: "لقد انخفض الدخل الحقيقي المتاح للسكان بنسبة 4.3 %، وارتفعت أسعار السكر لأكثر من 71 %، والمواطنون باتوا يضعون قيودا على استهلاكهم؛ لأنهم لا يمتلكون المال لشراء الطعام الأساسي".