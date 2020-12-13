اتفاق تعاون جديد بين الإمارات وإسرائيل.. تفاصيل

وقعت وكالتا ضمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل، اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، من المقرر أن يخطط الاتحاد الإماراتي لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين.

ويأتي هذا التعاون بعد الاتفاق التاريخي على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في أغسطس الماضي.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات، في 23 أغسطس الجاري.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسئول في ديوان رئيس الحكومة قوله إن نتنياهو خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات الأسبوع الماضي، لكن الزيارة تأجلت لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو يعتزم السفر إلى الإمارات خلال ديسمبر المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها، مضيفة أنها تأتي بدعوة رسمية من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.