رغم تضاؤل الآمال.. حديث مبشر من وزير الخارجية البريطاني بشأن اتفاق بريكست

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن هناك آمالًا لتمديد مهلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وفي حديث لشبكة "سكاي نيوز"، قال راب "لا يمكنني إغلاق الباب بشأن احتمال تمديد مهلة الخروج باتفاق بشأن بريكست، لكنه اعترف بأنه "لا يزال هناك طريق طويل سيتم قطعه في حال أن أصبح الاتفاق ممكنًا.

وأضاف أن اليوم هو آخر موعد، ولذلك فإن الوضع يحتاج إلى التحرك والمرونة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت لاحق. وكانا قد اتفقا منذ أيام قليلة على أن يكون الأحد هو آخر يوم للمحادثات.

واتفقا الطرفان على أن يكون اليوم هو الموعد الذي سيقرران فيه إما مواصلة المحادثات التجارية أو التخلي عنها.

وتتمثل أهم نقاط المحادثات، في مدى امتثال المملكة المتحدة مستقبلا بقواعد الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، إلا أن موضوعي الجمرك وحقوق الصيد تعتبران من النقاط الرئيسية في الاختلاف بينهما.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تسوية بين لندن والتكتل الأوروبي بحلول نهاية الشهر الجاري، ستستعيد بريطانيا السيطرة الكاملة على مياهها ابتداء من أول يناير المقبل، حيث أعلنت السلطات استعداداتها لنشر سفن تابعة للبحرية الملكية لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية.