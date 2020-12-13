بتهم فساد.. شقيق بوتفليقة يمثل أمام القضاء الجزائري

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأنه شقيق الرئيس الجزائري السابق، يمثل أمام القضاء اليوم بتهم تتعلق بالفساد.

ووفقا لـ "النهار أونلاين" الجزائرية، يخضع شقيق ومستشار الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، اليوم الأحد، للتحقيق أمام قاضي بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة لها أن السعيد بوتفليقة يستمع إليه الآن في قضية الفساد التي المتابع بها وزير العدل السابق الطيب لوح.

وأكدت المصادر أن السعيد بوتفليقة يتم السماع له في قضية وزير العدل السابق لوح الطيب على خلفية العثور على رسائل نصية في هاتف الطيب لوح في القضية التي تتعلق بالثأثير على سير العدالة.

وأضافت مصادر النهار أونلاين أن سعيد بوتفليقة يتم السماع إليه في هذه القضية بصفته متهما.