هتلر معلمنا الأول .. نائب تركي متطرف يدعو لإبادة جديدة

دعا النائب والمشرع البرلماني من حزب الحركة القومية التركي (اليميني المتطرف MHP) إلى "القضاء" على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمجموعة التي يدافع عنها، وخاصة حزب العمال الكردستاني، في دعوى استئصال من قبل النائب البرلماني، تشبه تلك الدعوات التي كانت تمثل توجهًا للزعيم النازي أدولف هتلر في إقامة المحارق والمجازر التي ارتكبت سابقًا، وفق ما ذكرت صحيفة أحوال التركية.

وقال نائب رئيس حزب الحركة القومية "ميليه يالتشين" : "إن حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني أعداء للشعب والطبيعة والإنسانية".

وأضاف: "أن منظمة حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني حشد من الآفات السياسية التي يجب القضاء عليها بشكل كامل'.

تأتي تصريحات يالتشين وسط خلاف جديد بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية، والذي بدأ عندما دعا زعيم الحركة القومية والشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في حزب العدالة والتنمية، دولت بهجلي، يوم الجمعة إلى إغلاق الحزب الموالي للأكراد.

ورد حزب الشعوب الديمقراطي بالقول إنه سيكون من مصلحة تركيا أن يصمت حليف الرئيس رجب طيب أردوغان ، بدلًا من الدعوة إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى مقاضاة الآلاف من أعضاء الحزب وبعض القادة.

لكن ينفي حزب الشعوب الديمقراطي مثل هذه الروابط، لكن أنقرة واصلت حملة قمع على الجماعة تكثفت بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

أما حزب العمال الكردستاني فهو جماعة مسلحة تخوض حربًا ضد تركيا منذ ما يقرب من 40 عامًا وتصنفها أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وقالت يالتشين: "هناك العديد من الأدلة الملموسة والثابتة على أن هذا الحزب عبارة عن "عصابة إجرامية"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مكان في تركيا لقتلة يرتكبون جرائم غير إنسانية.

في غضون ذلك، اشتعل موقع تويتر بردود فعل غاضبة على تصريحات نائب حزب الحركة القومية.

قال أحد مستخدمي تويتر إن دعوة يالتشين للقضاء على حزب الشعوب الديمقراطي تشكل جريمة كراهية، ودعا إلى رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.