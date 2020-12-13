توصلنا لتفاهم.. أبي أحمد يعلق على زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى أديس أبابا

علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على زيارة نظيره السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا، كاشفًا بعض التفاصيل عنها.

وقال آبي أحمد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مباحثات جيدة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والوفد المرافق له صباح اليوم، والذي توصلنا خلاله إلى تفاهم حول مختلف القضايا التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين".

وتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في زيارة تستغرق يومين.

ويرافق حمدوك في زيارته كل من وزير الخارجية المُكلّف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، وكان في وداع رئيس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وزير شئون مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية لبحث مختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة وسبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار الشعبين.