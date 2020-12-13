نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تعلن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويذكر أن لقاح فايزر وبيونتك، يستلزم متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

وقد قالت وزارة الصحة البريطانية، إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

وكانت بريطانيا، طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.