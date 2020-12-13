موعد اعطاء لقاح ضد الفيروسات في الكويت

صرحت بعض المواقع الكويتية على إقبال كبير لحجز مواعيد لقاح فيرس كورونا المستجد بالكويت، من خلال القيام بالتسجيل في الموقع الرسمي لوزارة الصحة التي قامت بطرحه منذ أيام من أجل تحديج المواعيد لكلاً من الوافدين والمقيمين الذين يرغبون بأخذ اللقاح عندما يصل للكويت في القريب العاجل، حيث أشارت أن دولة الكويت تحرص بشكل دائم على أن تستورد جميع اللقاحات لمكافحة الأمراض والفيروسات المتنوعة من الخارج وعلى أن تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية، بعد أن توافق على الشروط الموضوعة للتعاقد، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم مواعيد حجز لقاح كورونا بالكويت.

جراء الإقبال المتزايد على الموقع الرسمي للوزارة للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح أثار ضغط كبير على الموقع قبل أن يتم التعامل بشكل مباشر بالجهات المتخصصة للحصول على التطعيمات بعد أن يتم تحديد المواعيد، الذي يتم عن طريق استلام رسالة نصية برقم الهاتف التي قد قمت بتسجيله.

وأشار وزير الصحة بالكويت أنه قد تم تشكيل لجنيتن، واحدة بالداخل واللجنة الأخرى في الخارج، من أجل متابعة الشركات العالمية الناتجة لقاح فيرس كورونا المستجد، وأوضح أن الشركة لديها خبرة طويلة وشهرة واسعة بالمجال الطبي وانتاج اللقاحات المتنوعة، بالإضافة للتجارب السريرية وتشر الوعي الصحي بين المواطنين، وأعلن شركتي “بايونتيك، فايزر” أن لقاح فيرس كورونا قد تم تطويره بنسبة تتعدى 90%، بعد أن تم التحليل الأول لنتائج التجارب السريرية قبل الحصول على طلب ترخيصه.