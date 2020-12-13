وجدت امرأة نفسها في موقف غريب، بعدما شخصت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، رغم أن 3 اختبارات أجرتها، كانت كلها سلبية.
وقال موقع "سي إن إن" الأميركي إن امرأة من ولاية أوكلاهوما كانت تعاني من أعراض شبيهة بالإنفلونزا، مما جعلها تجري اختبار كورونا، إلا أن النتيجة كانت سلبية.
وأوضح المصدر أن حالة ليزلي شولمير، من مدينة تولسا، لم تتحسن، مما جعلها تجري اختبارا ثانيا وثالثا، وكلها كانت سلبية.
وذكرت شولمير، البالغة من العمر 42 عاما: "الأعراض ظلت كما هي، وحالتي لم تتحسن، الأمر الذي دفعني إلى زيارة مركز اختبار مختلف".
وتابعت: "خلال تلك الفترة، تطورت الأعراض إلى آلام شديدة في الظهر وضيق في التنفس وتعب شديد.. استغرق الأمر 12 يوما وأربعة اختبارات مختلفة لتأكيد إصابتي بكورونا".
وأبرزت أنه "من المهم جدا أن لا يعتمد الناس فقط على نتائج الاختبار الأول، في حال استمرت الأعراض في التطور".
وكانت دراسة بحثية، نشرت في أغسطس الماضي، وجدت أن 38 في المئة من نتائج الاختبارات السلبية لكورونا غالبا ما تكون "مغلوطة". وبعد إجراء الفحص الثاني، تنخفض نسبة "الخطأ" إلى 20 في المئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقف غريب.. 3 اختبارات سلبية قبل أن تكتشف إصابتها بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.