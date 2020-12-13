عملية معقدة.. انطلاق أول قافلة من شحنة لقاح فايزر المضاد لكروونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سكاى نيوز عربية"، خرجت الشحنات التى تحتوى حاويات بحجم حقيبة السفر من مجمع التصنيع التابع لشركة "فايزر" فى كالامازو بولاية ميتشيجان الأمريكية، يرافقها ضباط أمن الشحنات، فى بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح فى الولايات المتحدة.

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف، نحو 4875 جرعة من اللقاح، وتنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوى التابعة لشركتى "يونايتد بارسل سيرفيس" و"فيديكس" فى لويزفيل بولاية كنتاكى، وممفيس بولاية تينيسى.

ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى، حسبما أضافت "سكاى نيوز عربية".

وتشترط "فايزر" حفظ اللقاح فى درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية، ما يمثل أكبر تحد يواجه اللقاح الذى حقق نسبة نجاحًا أكبر من 95%.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الأمريكى، أليكس عازار، إن الولايات المتحدة بدأت توزيع ملايين الجرعات، من أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يحصل على الترخيص فى البلاد، حيث اعتمدت السلطات الأمريكية، مساء يوم الجمعة، استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتك".

وستكون أول دفعة تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من العاملين فى الرعاية الصحية وكبار السن المقيمين فى دور رعاية المسنين.