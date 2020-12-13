أحدهم أصيب بالرصاص .. 5 جرحى فى مواجهات أثناء تجمع لأنصار ترامب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وآخرين مضادين، خلال التظاهرات التى خرجت للتنديد بنتائج الانتخابات الرئاسية.

فيما أعلنت شرطة ولاية واشنطن، مساء أمس السبت، توقيف شخص بعد عملية إطلاق نار جاءت إثر مواجهات قرب مبنى الكابيتول فى أولمبيا.

وقال مسؤول التواصل فى جهاز الإطفاء والطوارئ فى واشنطن داج بوكانان، إن 4 أشخاص تعرضوا لاعتداءات فى العاصمة الأمريكية، وتم نقلهم إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح خطرة.

وبدأ الآلاف من أنصار ترامب تجمعهم فى ساحة "فريدوم بلازا" القريبة من البيت الأبيض، أمس السبت، كما نظموا تجمعات مماثلة فى أولمبيا وأتلانتا وساينت بول "مينيسوتا"، وفى مدن صغيرة أخرى خصوصًا فى نيبراسكا وألاباما.

واستخدم عناصر الشرطة الذين ارتدى بعضهم زي مكافحة الشغب، أجسادهم ودراجاتهم للتفريق ما بين الحشدين، وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقا عن توقيف 6 أشخاص.