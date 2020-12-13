إيران: أردوغان لم يعلم مدى حساسية القصيدة التى قرأها فى أذربيجان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لم يكن يعلم مدى حساسية القصيدة التى قرأها فى أذربيجان، وذلك فى أعقاب اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية التركى موولود جاويش أوغلو، مع نطيره الإيرانى محمد جواد ظريف.





ووفقًا لشبكة "العربية" الإخبارية، فإن تركيا اعتذرت بشكل غير مباشر لإيران عن التصريحات التى أدلى الرئيس التركى أردوغان، بعدما أعلن 214 نائبًا فى البرلمان الإيرانى رفضهم للتصريحات الأخيرة التى أدلى بها أردوغان.

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركى، أول أمس الجمعة، احتجاجًا على تصريحات أدلى بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال زيارة لأذربيجان، معتبرة أنها تدخلاً فى الشأن الإيرانى.

وقالت وزارة الخارجية على موقعها الإلكترونى: "أبلغنا السفير التركى بأن حقبة المطالب المتعلقة بالأرض والإمبراطوريات التوسعية قد انقضت.. لن تسمح إيران لأحد بالتدخل فى وحدة أراضيها".

وقال جواد ظريف عبر تويتر: "لم يجر إخطار الرئيس أردوغان بأن ما أساء ترديده فى باكو يشير إلى الانفصال القسرى للمناطق عن الوطن الإيرانى الأم"، مضيفًا أنه "لا أحد يمكنه الحديث عن منطقتنا الأذرية الحبيبة"، فى إشارة إلى المنطقة الواقعة فى شمال غرب إيران التى يقطنها أغلبية من ذوى الأصول الآذرية.