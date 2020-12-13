ووفقًا لشبكة "العربية" الإخبارية، فإن تركيا اعتذرت بشكل غير مباشر لإيران عن التصريحات التى أدلى الرئيس التركى أردوغان، بعدما أعلن 214 نائبًا فى البرلمان الإيرانى رفضهم للتصريحات الأخيرة التى أدلى بها أردوغان.
وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركى، أول أمس الجمعة، احتجاجًا على تصريحات أدلى بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال زيارة لأذربيجان، معتبرة أنها تدخلاً فى الشأن الإيرانى.
وقالت وزارة الخارجية على موقعها الإلكترونى: "أبلغنا السفير التركى بأن حقبة المطالب المتعلقة بالأرض والإمبراطوريات التوسعية قد انقضت.. لن تسمح إيران لأحد بالتدخل فى وحدة أراضيها".
وقال جواد ظريف عبر تويتر: "لم يجر إخطار الرئيس أردوغان بأن ما أساء ترديده فى باكو يشير إلى الانفصال القسرى للمناطق عن الوطن الإيرانى الأم"، مضيفًا أنه "لا أحد يمكنه الحديث عن منطقتنا الأذرية الحبيبة"، فى إشارة إلى المنطقة الواقعة فى شمال غرب إيران التى يقطنها أغلبية من ذوى الأصول الآذرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: أردوغان لم يعلم مدى حساسية القصيدة التى قرأها فى أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.