المفوضية الأوروبية : اتفقنا مع بريطانيا لتمديد مفاوضات بريكست

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، قال رئيس المفوضية الأوروبية، شارل ميشيل، إن الاتحاد إنه اتفق مع جونسون على مواصلة التفاوض بشأن بريكست، مضيفًا أن المحادثات حتى الآن مع بريطانيا بشأن بريكست إيجابية.
وأشار رئيس المفوضية إلى أنه تم الاتفاق على تمديد التفاوض بشأن بريكست، لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ولندن، خصوصًا فى مجال التجارة.
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