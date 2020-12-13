تمديد المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعلن إحراز تقدم مع بريطانيا بشأن البريكست

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحرزا تقدما في اتفاق التجارة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، بعد حديث هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه تم الاتفاق على استمرار المفاوضات لمدة أسبوع آخر لبحث إمكانية الوصول لاتفاق لما بعد بريكست.

وكان الزعيمان قد اتفقا، خلال اجتماع عشاء الأسبوع الماضي، على أن يوم الأحد يمثل الموعد النهائي لاتخاذ قرار حازم بشأن استمرار المحادثات.

ووصفت أورسولا فون دير لاين، محادثاتها مع رئيس الوزراء البريطاني، بشأن بريكست بـ "البناءة والمثمرة".

وقال الطرفان في بيان مشترك بعد أن تحدثا عبر الهاتف: "على الرغم من الإرهاق بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، وعلى الرغم من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية مرارا وتكرارا، نعتقد أنه من المهم في هذه المرحلة بذل جهد إضافي". وبناء على ذلك، فوضنا مفاوضينا بمواصلة المحادثات ومعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق حتى في هذه المرحلة المتأخرة.

ومن المنتظر أن تلقي رئيسة المفوضية الأوروبية بيانا بشأن البريكست بعد نحو ساعتين من الآن.

تحدث جونسون مع رئيس الاتحاد الأوروبي ومجلس وزرائه بعد ظهر اليوم بعد أن التقى ديفيد فروست، كبير مفاوضي بريطانيا بمحادثات "بريكست،" مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الصباح، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات في العاصمة البلجيكية.

وكانت مصادر حكومية بريطانية حذرت الليلة الماضية من أن العرض المطروح على الطاولة من الاتحاد الأوروبي لا يزال "غير مقبول" للمملكة المتحدة، حيث قال أحدهم: "المحادثات مستمرة بين عشية وضحاها، ولكن مع استمرار الأمور ، يظل العرض المطروح على الطاولة من الاتحاد الأوروبي غير مقبول.