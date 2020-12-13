لأول مرة منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، الأحد، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة تسجيل 139 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي.
وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بـ كوفيد-19 في المملكة، منذ تفشي الوباء في المملكة، إلى 359888 حالة.
وقالت الصحة السعودية إنه تم رصد 12 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 6048 حالة.
وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 202 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 350549 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3291 والحالات الحرجة 499 حالة.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السعودية، إنه سيتم استقبال لقاح كورونا الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن البدء بتطعيم لقاح شركة «فايزر» المضاد لفيروس كورونا في السعودية قبل نهاية عام 2020.
وكشف المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبو عنق، أن المستهدفين في الربع الأول من 2021 هم ممن أعمارهم فوق 65 سنة، والممارسون الصحيون، ومن لديهم سمنة مفرطة أو نقص في المناعة أو أمراض مزمنة.
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة للقاح كورونا في المرحلة الثانية من نهاية الربع الأول حتى نهاية الربع الثاني من 2021م، ممن هم فوق 50 عاما ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة (الربو، السكري، الكلى المزمنة، القلب المزمنة، الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط).
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