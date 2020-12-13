لا وفيات.. الكويت تسجل تراجعاً كبيراً في إصابات كورونا اليومية

سجلت الكويت اليوم، الأحد، تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 174 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 146218 إصابة.

وأكدت الصحة الكويتية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، على مدار اليوم السابق، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 911 حالات.

وأ,ضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3213 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، شفاء 269 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142094 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية ب‍وزارة الصحة الكويتية د ..عبدالله البدر عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح " فايزر - بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وكانت مصادر صحية قد أكدت لـ"القبس" الكويتية أن الشريحة المستهدفة بالدفعة الأولى من لقاحات كورونا بعد اعتمادها ووصولها إلى البلاد، ستشمل من بلغوا الـ55 فما فوق ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وقالت المصادر إن الوزارة ستراعي منح اللقاحات لكبار السن والشرائح الأخرى، كالعاملين في الصفوف الأمامية والطواقم الطبية والهيئات التمريضية بمعدل جرعتين، بشرط توافر الجرعة الثانية قبل منح الأولى لهم.