بعد إصابة والديه بـ كورونا.. مدير أكبر مستشفى بـ لبنان: محنة لا أتمناها لأحد

حذر مدير مستشفى رفيق الحريري في لبنان، الدكتور فراس أبيض، المواطنين من وباء كورونا "كوفيد-19"، داعيا إياهم إلى البقاء في أمان.

وقال أبيض في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "والداي اللذان دخلا إلى مستشفى الحريري الأسبوع الماضي بعد إصابتهما بكورونا، عادا الى المنزل اليوم".

وأضاف: "والداي مسنان ويعانيان من الأمراض. والتشخيص المبكر إضافة إلى العناية الممتازة من قبل الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى لعبا دورا أساسيًا في تعافيهما".

وقدم الشكر لكل زملائه في مستشفى الحريري، لرعايتهم عائلته، مؤكدا أنه من دون المستوى الممتاز للرعاية والعمل الجاد، فكانت النتيجة ستكون مختلفة تمامًا.

وأضاف مدير المستشفى: "لا أتمنى هذه المحنة، سواء للوالدين أو للأطفال، أو أي أحد"، داعيًا الجميع للبقاء بأمان.

ويعد مستشفى رفيق الحكومي، من أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان، ويقع في جنوب ضواحي بيروت.