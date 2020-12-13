شاهد.. بدء شحن لقاح فايزر إلى مستشفيات أمريكا.. وحملة تطعيم مرتقبة غدا

أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم الأحد، بدء شحن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لتوزيعه في الولايات، حيث غادرت الشحنات الأولى من مصنع الشركة في بورتاج بولاية ميشيجان.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، من المرتقب أن تبدأ عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، غدًا الاثنين، مع وصول الجرعات إلى المستشفيات والمواقع الصحية الأخرى في جميع أنحاء أمريكا صباح الغد.

وكان وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، أعلن في وقت سابق من اليوم، الأحد، بدء توزيع لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية.

وقال عازار، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وفي مقطع فيديو نشره عبر "تويتر"، اعتبر عازار أن اليوم تاريخي لمنح الموافقة على أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفًا أنه آمن وفعال بنسبة 94%.

وأكد أنه يجري الآن توزيع الملايين من الجرعات، لافتًا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجرعات متوفرة وسيجرى توزيعها خلال الأسابيع المقبلة لإنقاذ الملايين من أرواح الأمريكيين.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم المتضررة من فيروس كورونا تليها الهند في عدد الإصابات والبرازيل في عدد الوفيات.