نتائج الطلاب بالسجل المدني ورمز التحقق لطباعة إشعار الدرجات من نظام نور برقم الهوية فقط ١٤٤٢

أصدرت وزارة التعليم رابط نتائج الطلاب بالسجل المدني ’’الهوية الوطنية فقط’’ رسمياً لجميع الصفوف، من خلال موقع نظام نور برقم الهوية 1442 للنتائج والخدمات التعليمية الإلكترونية التي تعمل عليها الوزارة في إطار رؤية 2030، ويقوم طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية باللجوء إلي رابط نتائج نور بالهويه ورمز التحقق كل عام وخلال الامتحانات النهائية لكل فصل الدراسي، وفي ظل الظروف والأجواء الحالية مع وجود خطر عالمي يهدد صحة الجميع، فقد أصبحت عملية الاستعلام عن النتائج للطلاب برقم الهوية الوطنية فقط أمر مُدر بالنفع كثيراً للحفاظ علي الجميع وعدم الاختلاط في أي مكان، كما يتم إجراء العملية التعليمية بصورة كاملة عبر منصة مدرستي تطبيق توكلنا الذي بدأ في أول الفترة الدراسية الحالية وتوفره لنا وزارة التعليم من أحد امتدادات نظام نور 1442 تسجيل الدخول والاستمتاع بعملية التعلم عن بعد.

نتائج الطلاب بالهوية ورمز التحقق

جاء ضمن الخطة الحالية توفير رابط نظام نور للنتائج الفصلية والنهائية للعام الدراسي الجديد، ويمكنكم الحصول علي نتائج الطلاب ١٤٤٢ وفق الخطوات المُسلسلة التي نرفقها لكم، كما سنضع بين أيديكم فيديو توضيحي للحصول علي النتائج وطباعة اشعار الدرجات للصفوف المختلفة بداية من الابتدائي وحتي الأول المتوسط والثاني والثالث، كما توفر عملية استعلام نتائج الثانوي، وكل ما عليكم فعله هو تطبيق الخطوات المرفقة إليكم الآن.

خطوات استعلام نتائج نظام نور بالهوية 1442

أصبحت خدمة الاستعلام عن النتائج سهلة للغاية، ويمكنكم اللجوء إلي الشرح التصويري بعد الشرح الكتابي المرفق إليكم الآن، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط، وذلك وفق الخطوات التوضيحية الآتية:-

الخطوة الأولي:- تسجيل دخول نظام نور ١٤٤٢، noor.moe.gov.sa.

الخطوة الثانية:- كتابة البيانات الخاصة بك ’’اسم المستخدم، كلمة السر، رمز التحقق’’.

الخطوة الثالثة:- يتم اختيار تبويب درجات الطلاب من أسفل يمين الشاشة.

الخطوة الرابعة:- يتم الحصول علي اشعار درجات نتيجة الطلاب منصة مدرستي بكل سهولة.

الخطوة الخامسة:- طباعة التقارير المتوفرة من وزارة التعليم السعودية بكل سهولة.

أوضحنا خلال الخطوات السابقة شرح مبسط للحصول علي نتائج الطلاب 1442 عبر نظام نور للنتائج ٢٠٢٠ والذي نوضحه إليكم في شرح بالفيديو صوت وصورة بالفقرة القادمة.

فيديو شرح نتائج الطلاب برقم الهوية ١٤٤٢

أتضح لنا سابقاً خطوات ميسرة وكتابية، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي كيفية تحميل درجات الطلاب من نظام نور لنتائج الطلاب 1442 بكل سهولة والحصول علي إشعارات منصة مدرستي والفيديو نترككم معه الآن.

تعرفنا علي شرح مفصل، وسنتعرف الآن علي كيفية استخدام رابط نظام نور نتائج الطلاب بالهوية فقط.

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

تستطيعون الحصول علي نتائج نور بالسجل المدني فقط ورمز التحقق، وهذا وفق الخطوات الآتية:-

أولاً:- الدخول إلي رابط نظام نور للنتائج بالهويه فقط، noor results 1442.

ثانياً:- الضغط علي عملية الاستعلام بالرقم الخاص بكم للهوية ورمز التحقق.

ثالثا:- تقوم بكتابة رقم هويتك الوطنية، وبعدها إدخال رمز التحقق الظاهر.

رابعاً:- الضغط علي استعلام النتائج للطلاب 2020.

خامساً:- طباعة إشعار الدرجات الخاص بالطالب بكل سهولة.

أكدت وزارة التعليم أن عملية الاستعلام عن النتائج للطلاب بالهوية فقط ستتوفر عند انتهاء التصحيح للامتحانات النهائية، وستجدونه وفق الخطوات السابقة، ومن لديه استفسارات يمكنه تركها خلال التعليقات.