جدة - نرمين السيد - كانت لجنة من المستشارين فى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية للتوصية، صوتت بأن يتلقى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر لقاح فيروس كورونا من شركه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بايونتك، مما يزيل إحدى العقبات الأخيرة قبل بدء التطعيم فى الولايات المتحدة، وفقا لما كشفت عنه وكالة "بلومبرج".
وقدمت اللجنة، توصيات لمقدمى الرعاية، بما فى ذلك تشجيع مراقبة الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة، أو ردود الفعل التحسسية، لمدة 30 دقيقة بعد إعطائهم حقنة، كما أوصت المجموعة بالسماح للنساء الحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بتحديد ما إذا كانوا سيحصلون على لقاح على الرغم من عدم وجود بيانات محددة حول كيفية أدائه فى هذه المجموعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تبدأ التطعيم بلقاح فايزر المضاد لكورونا غداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.