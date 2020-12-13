أرمينيا وأذربيجان تعلنان خسائرهما بعد انتهاك وقف إطلاق النار فى قره باغ

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن 4 من جنودها قتلوا عندما تعرضت وحداتهم لهجوم فى مناطق متاخمة لإقليم قره باغ.

كما أعلنت السلطات الأرمينية إصابة 6 من جنودها جراء هجوم عسكرى للقوات الأذربيجانية، على حد وصفها.

ويأتى إعلان باكو ويريفان عن مقتل وإصابة جنودهما بعد تبادل الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار الذى أبرمه الطرفان بوساطة روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، رصد أول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان فى إقليم ناغورنى قره باغ، داعية طرفى النزاع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.