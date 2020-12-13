شجار داخل البرلمان التركى بعد اعتراف وزير داخلية أردوغان بقتل مواطن

جدة - نرمين السيد - تسبب تصريح لأحد وزراء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المنتمى لحزب العدالة والتنمية، فى شجار بالأيدى واشتباكات داخل البرلمان التركى، بعدما أدلى بتصريحات يعترف فيها بقتل مواطن كردى على يد الشرطة التركية قبل 3 أعوام.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "جمهورييت" التركية، تصدى نواب من حزب الشعوب الديمقراطى، ذى الأغلبية الكردية، لتصريحات وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، الذى اعترف بقتل المواطن الكردى كمال قورقوت، فى مدينة ديار بكر عام 2017، ما رأوا أنه دليل جديد على تنفيذ الشرطة التركية لأوامر بالقتل خارج إطار القانون.

فيما برر وزير داخلية أردوغان، جريمة قتل المواطن الكردى بأنها بسبب "عدم امتثاله لقوات الشرطة آنذاك"، الأمر الذى دفع نواب الحزب الكردى للتصدى له، ما أدى بالنهاية إلى اندلاع شجار بالأيدى بين نواب الحزبين.

وانتقدت ديلان دريايت طاشدمير، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطى الكردى المعارض، التصريحات التى أدلى بها وزير الداخلية التركى، قائلةً: "سيسجل التاريخ ذلك باسم وزير الداخلية، وبسبب عدم تمكنه من العثور على أدلة، ما دفع القضاء إلى تبرئة الشرطى الذى قتل قورقوت، لتتم محاكمة الصحفى الذى التقط الصورة، وليس الجانى القاتل".

وأضافت: "التاريخ سيسجل الإفلات من العقاب، كعلامة سوداء فى تركيا، مثلما كان الحال فى فترة التسعينيات".

وفى اعترافاته أمام البرلمان، قال وزير الداخلية التركى، إن الشرطة طلبت من قوقورت أن يتوقف، لكنه تجاهل ذلك، زاعمًا أنه كان يحمل فى يديه سكينًا وركض نحو الحشود، وأنه "كان سيفجر نفسه ومن ثم تم إطلاق النار عليه، معتقدين أنه سيضر بالموجودين".

كما أكدت النائبة الكردية ميرال دانيش بشطاش، تصريحات صويلو، بأنها إقرار بتنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء.

ويشهد البرلمان التركى حالة احتقان واضحة، حيث وقع شجار بين حزبى الشعب الجمهورى الذى يتزعم المعارضة، والعدالة والتنمية الحاكم، الخميس الماضى، بسبب الانتهاكات الداخلية التى تعيشها تركيا بسبب ممارسات حزب أردوغان الحاكم.