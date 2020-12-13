مع قرب الحصول عليه.. الصحة السعودية تتحدث عن شائعات سلامة لقاح كورونا

أكد متحدث وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تراجع وانحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية"، أن هناك أخبارا إيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معربًا عن ثقته بهيئة الغذاء والدواء السعودية بشأن لقاحات كورونا.

وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد اللقاح، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها هيئة الغذاء والدواء السعودية في اعتماد اللقاح، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه سيتم استقبال لقاح كورونا الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن البدء بتطعيم لقاح شركة فايزر قبل نهاية عام 2020.

ولفت المتحدث إلى أن الوزارة تتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن العالم يتعامل مع هذا الشأن بالكثير من العزيمة والأمل، ولا يوجد أي تنازلات أو مجاملات في هذا الصدد.

وأكد أن الهيئة لديها إجراءات صارمة ودقيقة جدًا للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها.

ولفت إلى أن الجهات الرسمية بمنصاتها وحساباتها الرسمية هدفها صحة الجميع وأول من يتواصل لتفنيد أي مغالطات أو شائعات.

ودعا متحدث الصحة الجميع إلى الحصول على اللقاح حتى المتعافين من كورونا، مؤكدا أنه سيكون التطعيم بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها.

وأوضحت أن الفئات الأكثر عرضة لخطر كورونا لها أولوية في الحصول على اللقاح.

وكانت المملكة العربية السعودية، سجلت اليوم، الأحد، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة تسجيل 139 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بـ كوفيد-19 في المملكة، منذ تفشي الوباء في المملكة، إلى 359888 حالة.

وقالت الصحة السعودية إنه تم رصد 12 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 6048 حالة.

وأشارت الوزارة الى أنه تم تسجيل 202 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 350549 حالة.

وكشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 3291 والحالات الحرجة 499 حالة.