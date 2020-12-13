قرار عاجل لـ الإمارات وتايلاند بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة

وقعت حكومتا الإمارات وتايلاند، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين.

ووفقُا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تهدف هذه الاتفاقية إلى إعفاء مواطني الإمارات الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى تايلاند والخروج منها والمرور عبرها بدون تأشيرة بمدة بقاء لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الدخول.

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية لكلا البلدين.

ووقع الاتفاقية، خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووارافوت بو أبينيا سفير تايلاند بالإمارات، وذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بينهما.

وأكد بالهول، متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي أنشئت منذ 45 عاما، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية والصداقة القائمة بين البلدين وتطويرها.

وأشاد بحجم التبادل التجاري بين البلدين وضرورة تطويره مؤسسيا مما يشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية، ويؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.