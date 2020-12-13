العاهل البحريني يصدر مرسوماً بإنشاء قنصلية عامة لبلاده في مدينة العيون المغربية

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن القرار ألزم وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كان الديوان الملكي المغربي قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن مملكة البحرين قررت افتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون.
وأشار الديوان - في بيان - إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى اتصالا ھاتفیا من ملك البحرین، أبلغ فيه العاهل البحريني بقرار بلاده فتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون المغربیة، وأن یتم التنسیق بشأنھا بین وزارتي الخارجیة في البلدین.
وأضاف البيان أن الملك محمد السادس عبر عن شكره العميق للملك حمد بن عیسى آل خلیفة لھذا القرار المھم الذي یعكس التضامن الموصول بین البلدین الشقیقین، وعن تقدیره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرین الشقیقة في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للمملكة المغربیة.
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