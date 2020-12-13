عقدت فور وصوله لإثيوبيا.. مباحثات تجمع بين حمدوك وآبي أحمد

أجرى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مع نظيره رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد مباحثات ثنائية فور وصوله لدي أديس أبابا في زيارة رسمية لإثيوبيا.

وعقد الجانبان مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين السودان وإثيوبيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت الوكالة إن إثيوبيا وصفت زيارة حمدوك أنها كانت “بناة” وسعت لتعزيز العلاقات الاقتصادية وان الجانبين تناولا الموضوعات الاقليمية التي تخدم السلام والاستقرار والتقدم في هذه المنطقة.

و تستغرق زيارة عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني إلى عاصمة جمهورية إثيوبيا أديس أبابا، يومين، يرافقه فيها كل من وزير الخارجية المُكلّف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وأكد حمدوك أنه يتطلع إلى التنسيق في مختلف القضايا لخدمة مستقبل السلام والاستقرار للبلدين والمنطقة على خلفية ارتفاع التوترات والقتال في إثيوبيا حول منطقة تيجراي والتي تسببت في نزوح الآلاف إلى السودان.

كما تناقش الزيارة القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، وسبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار البلدين.