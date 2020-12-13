ملك البحرين يصدر مرسوماً ملكياً هاماً

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا جديدًا بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم البحرينية.

وبحسب ما نشرته "وكالة الأنباء البحرينية"، اليوم الأحد، فقد نص المرسوم على إعادة تشكيل الهياكل والمناصب في الوزارة بحيث يتبع وزير التربية والتعليم مديرا عاما لـ"صرح الميثاق الوطني"، ومدير عام شئون المدارس، ويتبعه عدد من الوكلاء منها وكيل الخدمات التعليمية والوكيل المساعد للتعليم ووكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء، والوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم، والوكيل المساعد للاستراتيجيات والأداء.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن القمة الخليجية المقبلة ستُعقد حضوريا في السعودية بدل البحرين، في الخامس من يناير المقبل، في حال كانت هناك فرصة لتوقيع اتفاق لحل الأزمة الخليجية.

يأتي ذلك، فيما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات حول "الأزمة الخليجية القطرية" سابقا، إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي وفق ما ذكرت روسيا اليوم.

وأشار مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة "فرانس برس" إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في حال توقفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.