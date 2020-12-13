طلب عاجل من ترامب بالعفو عن أسانج.. أنقذوه من 175 سنة سجنًا

أطلق جورج كريستنسن، عضو الحزب الليبرالي الوطني، عريضة لحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدعوه لإصدار عفو عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 175 عاما في السجن لنشره مواد سرية محظورة بشكل قاطع، وذلك قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض وإن يتسلم الديمقراطيين حكم أمريكا، ويطيحوا بأسانج.
وقال كريستنسن إن أسانج "كان هدفا للديمقراطيين"، مشيرا إلى أن اضطهاده بدأ في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
أضاف كريستنسن: "هيلاري كلينتون تكره شجاعته، بسبب فضح هويتها الحقيقية، وقد خاضت حربًا ضد أسانج مع الديمقراطيين والدولة العميقة".
ورفض كريستنسن ما قاله الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن أسانج، بأنه "مجرم وإرهابي".
ويوجد أسانج حاليًا معتقل في سجن بلمارش سيئ السمعة في المملكة المتحدة، في انتظار صدور حكم بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة، وحول هذا تأتي بعض المطالبات الخاصة بترك أسانج وكأنه لم يرتكب جرمًا يهدد الحكومات والدول.
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