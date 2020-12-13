جونسون يكشف السيناريو الأقرب لـ البريكسيت.. والمجلس الأوروبي: نبذل ما في وسعنا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن السيناريو الأقرب هو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يبذل ما في وسعه للتوصل لاتفاق مع بريطانيا حول بريكسيت.

وأوضح ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، خلال حديثه لإذاعة فرانس إنتر راديو، إن الاتحاد الأوروبي يريد صفقة جيدة تحترم سلامة السوق الموحدة.

واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد على مواصلة المحادثات الخاصة باتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الكتلة (بريكست).

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، بعد حديث هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه تم الاتفاق على استمرار المفاوضات لمدة اسبوع أخر لبحث إمكانية الوصول لاتفاق لما بعد بريكست.

وكان الزعيمان قد اتفقا، خلال اجتماع عشاء الأسبوع الماضي، على أن يوم الأحد يمثل الموعد النهائي لاتخاذ قرار حازم بشأن استمرار المحادثات.

ووصفت أورسولا فون دير لاين، محادثاتها مع رئيس الوزراء البريطاني، بشأن بريكست بـ "البناءة والمثمرة".

وقال الطرفان في بيان مشترك بعد أن تحدثا عبر الهاتف: "على الرغم من الإرهاق بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، وعلى الرغم من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية مرارا وتكرارا، نعتقد أنه من المهم في هذه المرحلة بذل جهد إضافي". وبناءا على ذلك، فوضنا مفاوضينا بمواصلة المحادثات ومعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق حتى في هذه المرحلة المتأخرة.