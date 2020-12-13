نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل العشرات من مقاتلي طالبان أثناء معارك عنيفة مع القوات الأفغانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل عشرات المقاتلين من حركة طالبان، أثناء معارك عنيفة اندلعت ليل أمس بين قوات الحكومة ومسلحي الحركة.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مسؤولين أفغانيين، قولهم إن المعارك دارت بعد أن هاجم المتمردون نقاط تفتيش أمنية تابعة للقوات الأفغانية في ولاية قندهار بجنوب البلاد.

وأصدرت وزارة الدفاع الأفغانية، بيانًا أكدت فيه أن "قوات الأمن صدت الهجوم وقتلت 51 إرهابيا، وجرحت تسعة آخرين".

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قتل سبعة أفراد من عائلة واحدة أيضا، في ضربة جوية للقوات الأفغانية في منطقة أرغنداب.

ولفت مصدر أفغاني، إلى أن "سلاح الجو الأفغاني كان يريد استهداف سيارة مفخخة، ولكن عندما ضرب السيارة وانفجرت، تسبب ذلك بمقتل مدنيين"، وذلك لأن "السيارة المستهدفة كانت متوقفة قرب منزل المدنيين".