تحالف دعم الشرعية: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض مستمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن تنفيذ الشق العسكري الخاص باتفاق الرياض مستمر لليوم الرابع على التوالي، بحسب الخطة الزمنية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن "عملية فصل القوات مستمرة في أبين وخروجها من عدن تسير بانضباط والتزام".

وثمن التحالف التزام الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري.

وكان مصدر مسؤول في التحالف قد ذكر قبل أيام لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه تم استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وشملت الترتيبات السياسية التوافق على تشكيل حكومة يمنية تضم 24 وزيرا، ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن عدن إلى خارج المحافظة.

وسوف تستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

وذكر المصدر أنه "تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري، وفي غضون أسبوع".