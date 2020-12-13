الكرملين ينفى شائعات إقامة بوتين فى قبو بسبب انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، شائعات تتردد فى الآونة الأخيرة بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعيش حاليا فى "قبو" خاص بسبب وباء فيروس كورونا، مؤكدا أن الرئيس يقيم ويعمل فى منطقة "نوفو أوجاريوفو" بالقرب من موسكو.





وقال بيسكوف خلال مشاركته فى فيلم تسجيلى بعنوان "الفيروس الخطيرــ العام الأول" للرد على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين يعيش فى "قبو" بسبب وباء كورونا ومن هناك يصدر تعليماته للجميع، حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستى اليوم الأحد: "إن الرئيس بوتين الآن فى نوفو أوجاريوفو، حيث كان يعيش هناك قبل الوباء".

وأضاف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية :"الرئيس يعيش وغالبًا ما يعمل من مقره فى نوفو أوجاريوفو، ومن هناك يأتى إلى الكرملين، ومن هناك يغادر فى رحلات العمل".