وقال بيسكوف خلال مشاركته فى فيلم تسجيلى بعنوان "الفيروس الخطيرــ العام الأول" للرد على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين يعيش فى "قبو" بسبب وباء كورونا ومن هناك يصدر تعليماته للجميع، حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستى اليوم الأحد: "إن الرئيس بوتين الآن فى نوفو أوجاريوفو، حيث كان يعيش هناك قبل الوباء".
وأضاف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية :"الرئيس يعيش وغالبًا ما يعمل من مقره فى نوفو أوجاريوفو، ومن هناك يأتى إلى الكرملين، ومن هناك يغادر فى رحلات العمل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين ينفى شائعات إقامة بوتين فى قبو بسبب انتشار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.