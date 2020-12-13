جونسون: الخروج من الاتحاد الأوروبى دون صفقة هو السيناريو الأقرب

جدة - نرمين السيد - وكان جونسون، قد أكد فى وقت سابق أن بلاده ماضية فى بريكست باتفاق أو بدون اتفاق. يشار إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية كان قد أعلن أنه تم الاتفاق على تمديد التفاوض بشأن بريكست، لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ولندن، خصوصًا فى مجال التجارة.

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