قرارات جديدة في سلطنة عمان لتنظيم الصحافة الإلكترونية

أصدر الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام بسلطنة عُمان اليوم، الأحد، قرارين وزاريين لتنظيم الصحافة والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية في عُمان.

قضى القرار الأول بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر العُماني، بهدف تنظيم الصحافة الإلكترونية في السلطنة، كمزاولة مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية وتقديم طلب الترخيص بوكالة أنباء إلكترونية وتنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية، ونصت المادة الثانية من القرار على: "يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر".

كما قضى القرار الوزاري الثاني بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون العُماني، وتوفيق أوضاع المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة بالسلطنة خلال 3 أشهر.