بريطانيا تهدد بعدم السماح لقوارب الصيد بدخول مياهها إذا فشلت صفقة التجارة بعد بريكست

أوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مؤخرًا بعض العواقب المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، والتي تشمل منع قوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من العمل في المياه البريطانية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، أعلن "راب" أن أربعة زوارق حربية تابعة للبحرية الملكية على استعداد لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المياه البريطانية اعتبارًا من 1 يناير المقبل، إذا انهارت المحادثات التجارية.

بينما ورد أن العديد من الزوارق الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية تقف على أهبة الاستعداد للبدء في منع وصول سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس إنها تعتقد أن قرار القيام بذلك هو "كل شيء للمعرض".

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وقال "راب" خلال ظهوره في "ريدج" اليوم الأحد، إن "المحصلة النهائية هي في الواقع إذا غادرنا وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية، فسنكون دولة ساحلية مستقلة" مضيفا "بالطبع سنقوم بفرض مياهنا حول مصايد الأسماك وأي شيء آخر"

وتابع: وبالطبع بالنسبة للفرنسيين وغيرهم ، سيعني ذلك - كما تعلمون، انسوا تلك المصطلحات الغريبة التي كانوا يطلبونها منا - لن يكون الوصول إلى صناعات الصيد لديهم مضمونًا".

تصريحات "راب" تأتي في الوقت الذي يظل فيه الصيد في مياه المملكة المتحدة أحد "النقاط العالقة في محادثات التجارة الحرة التي توشك على الانهيار"، كما تشير الصحيفة البريطانية، مضيفة أن الوزراء البريطانيون ينظرون أيضًا في "تعزيز سلطات البحرية في التشريع للسماح لهم بذلك". على متن السفن والصيادين الذين تم القبض عليهم يخالفون قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، في 13 ديسمبر، أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أنهما "ستقطعان شوطًا إضافيًا'' للتوصل أخيرًا إلى اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أنه بينما كان الجانبان "لا يزالان بعيدًا جدًا''، مضيفا أنه "بصرف النظر عن بعض الأشياء الرئيسية ... حيث توجد حياة، هناك أمل في أن نستمر في الحديث لنرى ما يمكننا القيام به" وفقا لتعبيره.