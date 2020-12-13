وزير استقلال بريطانيا يتوقع نهاية رئيس الوزراء حال تقديم امتياز بريكست في اللحظة الأخيرة

على الرغم من مغادرة الاتحاد الأوروبي رسميًا في يناير المقبل، تظل المملكة المتحدة ضمن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للكتلة، لكنها من المقرر أن تنسحب بالكامل في نهاية ديسمبر الجاري.

وأصدر نايجل فاراج، زعيم لحزب استقلال بريطانيا، تحذيرًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم الأحد، حثه فيه على عدم تقديم تنازل في اللحظة الأخيرة للاتحاد الأوروبي؛ خوفًا من رد فعل شعبي عنيف.

وردًا على سؤال حول المفاوضات المتوقفة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تساءل أندرو كاسل من LBC عما إذا كانت متابعة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 "مصدر قلق مشروع".

ورد زعيم حزب بريكست بالادعاء بأن عواقب الانسحاب بدون صفقة ستكون غير مهمة.

وقال فاراج: "أي اضطراب ناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون ضئيلًا مقارنةً بالتعطيل الذي لحق بحياتنا والذي نتج عن كوفيد 19 والطريقة التي تعاملت بها الحكومة معه''.

وأضاف "نعلم في نهاية المطاف أن الاتحاد الأوروبي يكافح من أجل الحفاظ على إمبراطوريته السياسية".