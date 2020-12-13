بعد العودة من أديس أبابا.. السودان تتفق مع إثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع القادم

أفادت وكالة الأنباء السودانية سونا بعودة وفد الحكومة السودانية الذي قاده رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الخرطوم من دولة إثيوبيا بعد أن أجرى مباحثات مثمرة.
وذكر الوفد فور وصوله أديس أبابا في اجتماع مشترك مع الجانب الإثيوبي، أعقبه اجتماع مغلق ضم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي الدكتور آبي أحمد.
واتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين ومنها استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم.
كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيقاد عقد دكتورعبد الله حمدوك مع نظيره رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد لقاء ثنائياً لدي وصول دكتور حمدوك إلى أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أشارت إلى أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين الشقيقين
ووصفت الوكالة محادثات ابي وحمدوك بأنها كانت “بناءة” وسعت لتعزيز العلاقات الاقتصادية وان الجانبين تناولا الموضوعات الاقليمية التي تخدم السلام والاستقرار والتقدم في هذه المنطقة
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