شاهد.. أول ظهور للرئيس الجزائري منذ إصابته بـ كورونا.. ماذا قال؟

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أول تعليق رسمي له منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين، إنه طلب تكليف سلطة الانتخابات باستكمال صياغة قانون الانتخابات في أقرب وقت.
وأضاف "تبون"، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "النهار" الجزائرية، "أنا في طريقي للتعافي من كورونا، وأتمنى أن أكون بينكم قريبا".
وتابع "حالات كورونا في الجزائر تتراجع والشكر لكل من ساهم في ذلك، والوضع في الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد".
واستطرد الرئيس الجزائري "التطورات الإقليمية في المنطقة كانت متوقعة، وكنا نتوقع ما يجرى على الحدود والجزائر أقوى مما يتوقع البعض".
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