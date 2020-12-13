الصحة السعودية تكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في العقم لمستخدميه

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، آمن، نافيًا الشائعات التي تفيد بأن اللقاح يسبب العقم للرجال والنساء.

وقال العبد العالي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "لا صحة للشائعات التي تحدثت عن أن من يأخذ لقاح فيروس كورونا لا يستطيع التبرع بالدم مدى الحياة، إضافة إلى تسبب اللقاح بالعقم للرجال والنساء، وأن على المرأة التي تأخذ التطعيم ألا تحمل فترة طويلة".

وأضاف: "هذه شائعات ومبالغات ومغالطات يتم نشرها لأسباب أو أهداف سواء ظاهرة غير سليمة أو مجهولة، يجب أن نحذر جميعا من تناقلها، وأن نرجع دائما إلى المعلومة الصحيحة من مصادرها السليمة الموثوقة، فأي معلومة أو مستجدات تتعلق باللقاح، ستتم مشاركتها مع الجميع أولا بأول من الحسابات والمواقع للجهات الرسمية وبشكل صدق وبكل شفافية".

وتابع: "للمرة الأولى منذ أشهر تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، فيما وصل إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 359,888 حالة".

واستطرد المتحدث باسم الوزارة: "ليس هناك اختبارات معينة تسبق أخذ لقاح فايزر، وهناك إجراءات روتينية قُبيل تقديم اللقاح".

ولفت إلى أن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا سوف يتلقون اللقاح، وأن الأولوية في أخذ لقاح فايزر سيكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال المرحلة الأولى.