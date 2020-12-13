3 أعراض جانبية للقاح كورونا تكشفها هيئة الغذاء والدواء السعودية

استعرض دكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لقطاع الدواء، بعض الأعراض الجانبية للقاح كورونا.

وأوضح الهرف، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، أن اللقاح آمن وفعال وذو جودة عالية وليس له أعراض جانبية مقلقة وفق ماذكرت صحيفة المناطق السعودية .

وأضاف “الهرف” أن الأعراض الجانبية للقاح كورونا تشبه الأعراض الجانبية للقاحات الأخرى كالتالي:

– ألم في موضع الحقن

– ارتفاع درجة الحرارة

– غثيان

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، أن كل هذه الأعراض الجانبية مؤقتة وغير خطيرة ويمكن التعامل معها.

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت ثقتها بهيئة الغذاء والدواء بشأن لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنها تتفهم القلق بشأن سلامة اللقاحات.

وحثت الوزارة الجميع إلى الحصول على التطعيم ضد اللقاح، وحتى المتعافين من فيروس كورونا.

وبينت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية موافقتها على تسجيل لقاح «فايزر-بيونتيك» لفيروس كورونا في المملكة، بعد أن تقدمت شركة «فايزر» لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وجاء قرار موافقة «الهيئة» على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها شركة «فايزر»، إذ باشرت الهيئة - فور اكتمال المتطلبات - عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.