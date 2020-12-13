سوريا تتخذ إجراء عاجلا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أصدرت وزارة السياحة السورية قرارا بمنع تقديم النرجيلة "الشيشة" نهائيا في المطاعم ووقف البرامج الفنية في الملاهي والنوادي الليلية، بهدف التصدي لمرض فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وزارة السياحة، في بيان لها اليوم ، "يمنع تقديم النراجيل نهائيًا في المنشآت السياحية، تحت طائلة الاغلاق، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات التباعد المكاني ونسب الإشغال المحددة في المنشآت السياحية".

وأفادت وزارة السياحة في تعميمها بأنه يقضي بعدم منح موافقات لإقامة حفلات فنية في المطاعم والمنشآت السياحية خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

كانت الوزارة أعلنت في يوليو الماضي عن إغلاق صالات المناسبات الاجتماعية ومنع اقامة أي حفلات فنية في المطاعم، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بشروط نسبة الإشغال القصوى 50 % في منشآتها.

ووافقت الحكومة أخيرا على إعادة افتتاح المنشآت السياحية بجميع أنواعها بما فيها المتنزهات والمطاعم، وذلك بعد توقف على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.