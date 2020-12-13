نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة في الإمارات 2021 والغرامات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة في الإمارات 2021، التي حددتها الحكومة الإماراتية علي المقيمين والوافدين إلي كافة مدن ومحافظات الإمارات العربية المتحدة، حيث تفرض الحكومة بعض الرسوم علي المقيمين والمقرر تجديدها سنوية والتي يتمكن المقيمين سدادها إلكترونيا من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية، كما تقدم الحكومة الإماراتية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين نظراً إلي التسهيلات والتيسيرات، ولا سيما في ظل وجود وباء فيروس كورونا الذي يتطلب اتخاذ الحذر من التجمعات البشرية خوفاً من نقل العدوي، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني الرسوم الجديدة الواجب سدادها من المقيمين لتجديد الإقامة السنوية، وغرامات التخلف عن تجديد الإقامة، كما نقدم لكم أنواع الإقامات والتأشيرات الجديدة لعام 2021م.

رسوم تجديد الإقامة في الإمارات 2021

تختلف رسوم تجديد الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة علي حسب الوافد أو المقيم في الإمارات سواء كان عامل في أحدي قطاع الدولة أو كانت أسرة وافدة علي كفالة الزوج أو الزوجة أو ما شابه ذلك، حيث شدد القانون الإماراتي علي كافة المواطنين بتجديد الإقامة في موعدها المحدد تجنبا الي الوقع تحت مسائلة القانون الذي حدد عقوبات مشددة علي المخالفين والتي تصل إلي غرامة 100 درهم في اليوم عن كل يوم تخلف والعديد من العقوبات الأخرى.

رسوم تجديد إقامة الزوجة والأبناء

يتمكن الزوج من تجديد رسوم إقامة الزوجة والأبناء والتي تبلغ قيمتها 7 آلاف درهم إماراتي، وفي حالة كانت الزوجة متواجدة في الإمارات يتم سداد رسوم قيمتها 1340 درهم إماراتي، كما تتمكن الزوجة أيضا من كفالة زوجها وأبناءها وسداد الرسوم المقررة.

رسوم تجديد الإقامة للعمال للزوجة



يستطيع العاملين من المقيمين في دولة الإمارات تجديد الإقامة من خلال سداد رسوم مالية قدرها 270 درهم إماراتي سنوياً لكي يقوم بممارسة أعمالهم دون وقوع أي مخالفات عليهم.

متطلبات تجديد الإقامة في الإمارات



جواز سفر المكفولين. نموذج طلب تجديد الإقامة مختوم من جهة الكفيل. تقديم شهادة صحية من احد المستشفيات الحكومية. تقديم استمارة تسجيل الهوية. تقديم رخصة تجارية المنشأة تكون لا تزال سارية المفعول. تقديم طلب عبر الأنترنت.

خطوات تجديد الإقامة في الإمارات أونلاين

يتمكن المقيمين في الإمارات من تجديد الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية سواء كنت ترغب في تجديد الإقامة في دبي أو كنت ترغب في تجديد الإقامة في أبوظبي أو أي مدينة أخري بعد إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين. تسجيل الدخول، إذا لم يكن لديك حساب قم بالضغط على كلمة”تسجيل”. الضغط على كلمة المكفولين ومنها اختيار خدمة تجديد الإقامة. ثم القيام بتسجيل البيانات المطلوبة.

غرامات عدم تجديد الإقامة في الإمارات

فرضت الحكومة الإماراتية غرامات مشددة علي المتخلفين عن تجديد الإقامة في موعدها، حيث أعطت الحكومة الإماراتية فترة سماح مدتها 30 يوم وبعد تجاوز هذه المدة الزمنية المحددة يتم توقيع غرامات مالية تختلف حسب مدة التخلف والتي جاءت كالتالي:

فإذا تخلف المقيمين عن تجديد الإقامة في أول 6 أشهر بعد موعد التجديد يتم توقيع غرامة مالية قدرها 25 درهم عن كل يوم.

فإذا تخلف المقيمين عن تجديد الإقامة في الستة أشهر التالية يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ريال سعودي عن كل يوم.

إذا تجاوزت مدة تخلف المقيمين عن تجديد الإقامة لمدة عام يوقع 100 درهم إماراتي غرامة عن كل يوم.

أنواع الإقامات والتأشيرات 2021