نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج فيزا شنغن للمقيمين بالإمارات 2021 والأوراق والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج فيزا شنغن للمقيمين بالإمارات العربية المتحدة هي من أهم المميزات التي يتميز بها المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات و يستطيع المواطن من خلالها السفر إلي اكثر من 26 دولة أوروبية ” دول الشنغن “، وهذه الدول جميعاً قد قامت بالاتفاق علي إلغاء الحدود بينها مع فرض أحكام مختلفة تخص مراقبة الحدود الخارجية ” البرية والبحرية والجوية” لهذه الدول وقد تمت هذه الاتفاقية في عام 1985 ميلادية، وبذلك يستطيع المسافرين الترك بين دول الشنغن بحرية كاملة بين تلك الدول علي حسب المدة التي تم تحديدها بناءً علي نوع التأشيرة التي قد حصل المواطن أو المقيم عليها، مع العلم انه لا يسمح باستخدام هذه الفيزا لمدة لا تزيد عن 180 يوماً، ويتم استخراج فيزا الشنغن من المكاتب التي تم تخصيصها من قبل القنصلية أو السفارة التابعة لتلك الدول، وتعد دول الإمارات العربية المتحدة وجواز السفر الاماراتي من أقوي جوازات السفر في مختلف دول العالم لذا فيستطيع المواطنين والمقيمين في الإمارات الدخول إلي دول الاتحاد الأوروبي دون الحصول علي تأشيرة الشنغن ولا يسمح لغير الإماريتين الاستفادة من تلك الميزة، وبهذا لم يعد هناك حاجة للي استخراج شنغن للمواطنين في الإمارات .

استخراج فيزا شنغن للمقيمين بالإمارات للمقيمين والأوراق المطلوبة

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

استمارة طلب الفيزا السياحية وهي تختلف من دولة إلى آخري، ويمكنك طباعة الاستمارة أو سحبها من السفارة أو عن طريق الإنترنت.

عدد 2 صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء.

نسخة من تأشيرات الشنغن السابقة إن وجدت.

نسخة من المعلومات الخاصة بجواز السفر.

بطاقة إقامة إماراتية سارية المفعول.

كشف بنكى بالعملة الصعبة لأخر ثلاثة أشهر.

وثيقة التامين علي السفر الدولي لدول الشنغن وتغطي مصاريف 30 ألف يورو.

حجز طيران مؤقت من الإمارات لدول الشنغن.

خطاب عدم الممانعة من السفر يسلمه الكفيل.

رسوم الفيزا السياحية لدول الشنغن.

رسوم وتكاليف استخراج الفيزا

قد تم تحديد رسوم الفيزا السياحية شنغن للمقيمين لمبلغ يصل إلي 60 يورو لطلب تأشيرة شنغن سياحية قصيرة الأمد من نوع “C“، وقد ارتفعت الرسوم في شهر فبراير الماضي لتصل إلي 80 يورو للبالغين .