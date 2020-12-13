تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين وشروط الاستفادة من الخدمة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي عن الشروط ورابط تقديم المخالفات، حيث تم الإعلان مؤخراً على أن هناك عدداً من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها للمواطن السعودي ومن هذه الخدمات خدمة تسوية المخالفات، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل المواطنين المستفيدين شروط الاستفادة من خدمة تسوية المخالفات مقابل نسبة التوطين، وطريقة الاستفادة من هذه الخدمة.

أن تلتزم المنشأة لمدة سنة كاملة بتوظيف المواطنين

أن يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى

أو يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر

ألا تكون الغرامة مسددة عند طلب الاستفادة من الخدمة

شروط الاستفادة من الخدمة

طرق الاستفادة من الخدمة :

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أوضحت أن هناك عدة طرق الاستفادة من الخدمة، وتشمل التالي:

أن يقوم صاحب العمل بالدخول إلى بوابة الخدمة الإلكترونية يقوم صاحب العمل باختيار خدمة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل من قائمة الخدمة الإلكترونية، خدمات المنشأة. يقوم النظام بالتحقق من وجود مخالفات على المنشأة المختارة من خلال الضغط على زر بحث. أن يقوم صاحب العمل باختيار المخالفة المراد الاعتراض عليها أو طلب تسويتها ثم اختيار الخدمة المطلوبة يقوم صاحب بتعبئة بيانات التسوية وإرفاق الملفات الخاصة به “عقد العمل ، شهادة التأمينات الخاصة بالموظف – شهادة التأمينات لعدد من المواطنين السعوديين وغير السعوديين. يقوم النظام بعرض رقم الاعتراض أو التسوية، وحالته لصاحب العمل

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم حتى الآن من خلال المبادرة 2225 موظف، علماً بأن يشترط على كافة الموظفين أن يكونوا من أصل سعودي ويحملون الجنسية السعودية.

رابط الدخول على خدمة تسوية المخالفات مقابل نسبة التوطين:

ويتمكن الشخص المستفيد من هذه الخدمة من خلال الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار أيقونة خدمة تسوية المخالفات مقابل نسبة التوطين، ولن يتم الاستفادة من هذه الخدمة إلا لمن يقوموا فقط بتسجيل الدخول عبر البوابة الرسمية، و يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والتأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح.