وثيقة : نقل رئيس مجلس النواب الاردني الى سجل غير المزاولين لمهنة المحاماة

دوت الخليج :- قررت نقابة المحامين اليوم السبت نقل رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات الى سجل غير المزاولين للمهنة . وقالت معلومات : ان القرار جاء بناء على طلب من العودات وتاليا صورة عن القرار :

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